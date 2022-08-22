Реклама
Прямой эфир
Мир
Liberation заявила об угрожающем Франции дефиците картошки, меда и молока
Экономика
Европа резко нарастила закупки российской нефти в августе
Общество
Книжный сервис Storytel уходит из России с 1 октября
Общество
В Рязанской области пожарные попали в огненную ловушку
Мир
Лавров выступил за решение косовского вопроса с учетом интересов сербов
Общество
Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно
Общество
В Калининграде нашли альтернативный механизм оплаты транзита Литве
Мир
Украина начала работать со странами Европы в новом формате
Мир
В США заявили о нежелании закрывать границу для всех россиян
Мир
В ООН призвали расследовать все обстоятельства убийства Дугиной
Мир
Superjob включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в раздел «Россия»
Мир
В ОПЕК+ анонсировали работу над новым соглашением
Сюжет:

Нацбатальон «Кракен» разместил опорный пункт в здании школы

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики нацбатальона «Кракен» разместили опорный пункт в одной из школ Троицкого в Харьковской области. Об этом 22 августа рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Оставить без комплексов: военные РФ уничтожают западные боеприпасы на Украине
Своевременные удары по складам вооружений позволяют сорвать планы противника, отмечают эксперты

«В Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт националистического батальона «Кракен» и склады боеприпасов, во дворе учебного заведения — позиции реактивной системы залпового огня и бронетехники», — заявил Мизинцев на брифинге.

Также он сообщил, что украинские боевики оборудовали позиции артиллерии во дворах жилых домов другого населенного пункта Харьковской области Барвенково.

«Под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», — заявил Мизинцев.

20 августа стало известно, что в районе Андреевки Харьковской области в результате удара высокоточным оружием по позициям «Кракена» и подразделения иностранных наемников были ликвидированы более 100 боевиков, в том числе до 20 американцев.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022