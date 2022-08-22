Нацбатальон «Кракен» разместил опорный пункт в здании школы

Боевики нацбатальона «Кракен» разместили опорный пункт в одной из школ Троицкого в Харьковской области. Об этом 22 августа рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«В Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт националистического батальона «Кракен» и склады боеприпасов, во дворе учебного заведения — позиции реактивной системы залпового огня и бронетехники», — заявил Мизинцев на брифинге.

Также он сообщил, что украинские боевики оборудовали позиции артиллерии во дворах жилых домов другого населенного пункта Харьковской области Барвенково.

«Под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», — заявил Мизинцев.

20 августа стало известно, что в районе Андреевки Харьковской области в результате удара высокоточным оружием по позициям «Кракена» и подразделения иностранных наемников были ликвидированы более 100 боевиков, в том числе до 20 американцев.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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