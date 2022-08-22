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Госдеп попросил посла РФ в США Антонова передать Киеву контроль над ЗАЭС

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Фото: РИА Новости
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Госдепартамент США 18 августа обращался к послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову для того, чтобы попросить передать Киеву полный контроль над территорией запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Информацию 22 августа распространило испанское агентство EFE со ссылкой на американское ведомство.

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Официальные лица США в ходе встречи с послом призвали через него Москву «прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины и вокруг них и передать весь контроль над Запорожской АЭС Украине».

О том, что Анатолий Антонов обсуждал ситуацию вокруг Запорожской АЭС с госдепартаментом США, стало известно только в понедельник. Представители ведомства также порекомендовали послу воздержаться от эскалирования напряженности.

Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по факту обстрелов ЗАЭС. Оно состоится 23 августа в 22:00 мск. Совет Государственной думы готовит «жесткое заявление» по данному вопросу.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В последний раз, 20 августа, они нанесли удар западным дальнобойным оружием — 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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