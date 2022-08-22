Госдеп попросил посла РФ в США Антонова передать Киеву контроль над ЗАЭС

Госдепартамент США 18 августа обращался к послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову для того, чтобы попросить передать Киеву полный контроль над территорией запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Информацию 22 августа распространило испанское агентство EFE со ссылкой на американское ведомство.

Официальные лица США в ходе встречи с послом призвали через него Москву «прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины и вокруг них и передать весь контроль над Запорожской АЭС Украине».

О том, что Анатолий Антонов обсуждал ситуацию вокруг Запорожской АЭС с госдепартаментом США, стало известно только в понедельник. Представители ведомства также порекомендовали послу воздержаться от эскалирования напряженности.

Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по факту обстрелов ЗАЭС. Оно состоится 23 августа в 22:00 мск. Совет Государственной думы готовит «жесткое заявление» по данному вопросу.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В последний раз, 20 августа, они нанесли удар западным дальнобойным оружием — 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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