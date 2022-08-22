Новый аквапарк в Хабаровске откроют в ноябре 2023 года

В Хабаровске в ноябре 2023 года планируют открыть новый водно-оздоровительный комплекс. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Мы оказываем помощь инвестору и застройщику посредством выделения дополнительных земель для стоянок и парковок. Это будет уникальное сооружение, как утверждает инвестор», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Проект включает строительство не только водного, но и гостиничного комплекса. Его реализация позволит создать более 3 тыс. новых рабочих мест.

В конце июля сообщалось, что в Амурской области утвердили перспективный план развития территории опережающего развития (ТОР) «Приамурская». Его главный акцент направлен на развитие промышленного сектора. К 2028 году на ТОР «Приамурская» резиденты создадут около 2,5 тыс. рабочих мест.