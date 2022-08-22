Губернатор Развожаев: система ПВО сработала в Севастополе, объект сбит

В Севастополе средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ 22 августа была предотвращена атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На большой высоте в небе над городом был сбит беспилотный летательный аппарат, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

«В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно — снова беспилотник», — написал градоначальник у себя в Telegram-канале.

Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие, так как Севастополь находится под надежной защитой.

Тогда же Развожаев допустил вероятность организации добровольческих дружин из гражданских лиц, готовых осуществлять патрулирование улиц Севастополя в круглосуточном режиме.

Системы ПВО срабатывают в небе над крымским городом уже пятый день подряд. 21 августа они среагировали в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес. В случае реальной опасности, по словам Развожаева, городское оповещение включат по всем информационным каналам.

20 августа беспилотник попал в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.

До этого, 18 августа, Развожаев рассказал, что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит беспилотник. В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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