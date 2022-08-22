Фигурантку дела генерала Арсланова приговорили к трем годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам колонии бывшего гендиректора компании «ЭрСиАй» Татьяну Ильину по делу о мошенничество при реализации госконтрактов с Минобороны. Об этом 22 августа сообщает «Интерфакс».

«Приговором суда Ильиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей», — сообщили агентству в суде.

Уточняется, что суд признал Ильину виновной в особо крупном мошенничестве. Процесс в отношении фигурантки проходил в особом порядке — без исследования доказательств, так как. Ильина признала свою вину.

Женщина обвинялась в хищении в составе группы более 191 млн рублей при реализации госконтрактов с министерством обороны РФ.

В 2017 году по этому делу также были арестованы топ-менеджеры компании «Воентелеком». А в феврале 2020 года — высокопоставленные должностные лица Минобороны, в том числе бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Халил Арсланов.

Уголовное дело в отношении Арсланова было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения при заключении госконтракта на выполнение работ по обслуживанию и ремонту военной техники. Генерал свою вину не признал и во время судебного заседания заявил, что уголовное дело в отношении него сфабриковано.