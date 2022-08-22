Водитель погиб при опрокидывании авто в Иркутской области

В поселке Хужир в Иркутской области в результате опрокидывания автомобиля погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 21 августа на пересечении улиц Северная и Байкальская. По предварительным данным, 30-летний водитель Toyota Land Cruiser потерял управление, машина вылетела с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП автомобилист получил различные травмы, от которых скончался в карете скорой помощи.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, было установлено, что водитель не имел права управлять машиной. В 2016 году он был лишен водительского удостоверения за управление авто в состоянии опьянения.

Точные причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

22 августа в Горнозаводске (Сахалинская область) в результате столкновения мопеда с хозпостройкой погиб мужчина. По предварительным данным, 36-летний водитель мопеда не справился с управлением.