Водитель погиб при опрокидывании авто в Иркутской области
В поселке Хужир в Иркутской области в результате опрокидывания автомобиля погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 21 августа на пересечении улиц Северная и Байкальская. По предварительным данным, 30-летний водитель Toyota Land Cruiser потерял управление, машина вылетела с дороги и опрокинулась.
В результате ДТП автомобилист получил различные травмы, от которых скончался в карете скорой помощи.
Как уточняет ИА IrkutskMedia, было установлено, что водитель не имел права управлять машиной. В 2016 году он был лишен водительского удостоверения за управление авто в состоянии опьянения.
Точные причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.
22 августа в Горнозаводске (Сахалинская область) в результате столкновения мопеда с хозпостройкой погиб мужчина. По предварительным данным, 36-летний водитель мопеда не справился с управлением.