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Реджеп Эрдоган: целью Турции является встреча Путина с Зеленским

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает своей целью организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он заявил 22 августа в ходе обращения к нации по итогам заседания кабинета министров, сообщает Hürriyet.

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По его словам, цель Турции — свести лидеров стран и проложить путь к выходу из кризиса.

Ранее в этот день источник рассказал о планах Эрдогана провести переговоры с Владимиром Путиным на ближайшей неделе, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС и пути урегулирования украинского кризиса.

8 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в настоящее время нет. В свою очередь, президент Украины 18 августа, накануне визита Эрдогана во Львов, указал, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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