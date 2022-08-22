Liberation заявила об угрожающем Франции дефиците картошки, меда и молока

Из-за засухи Франция столкнется с неизбежным дефицитом картофеля, молока и меда. Об этом 21 августа сообщила газета Liberation со ссылкой на представителей отрасли.

Как пишет издание, по словам главы Национального союза картофелеводов, (UNPT) Жоффруа д’Эври, в отрасли ожидают, что 2022 год будет одним из наименее урожайных за последние более чем 20 лет.

«Мы производим картофеля более чем на €3 млрд, но последствия засухи могут уменьшить этот объем на миллиард», — заявил д’Эври.

В материале отмечается, что спрос на картофель в основном приходится на три сектора. Это пищевая промышленность, производство бумажной и картонной упаковки, для которой требуется картофельный крахмал, а также производство чипсов.

«Несомненно, что продукции не хватит, чтобы удовлетворить весь спрос», — цитирует Liberation главу Национального союза картофелеводов.

Также о грядущем сокращении производства из-за небывалой засухи изданию рассказали представители молочной отрасли и пчеловоды.

Председатель национальной федерации производителей молока (FNPL) Тьерри Рокфей заявил, что из-за выгорания травы и малой подвижностью животных во время жары значительно сокращается процент надоев. Влияние на ситуацию оказывает и отсутствие из-за засухи качественных кормов.

«Нам придется продавать животных, потому что мы не сможем их прокормить. Поэтому мы опасаемся резкого падения надоев осенью», — предупреждает Тьерри Рокфей.

Глава союза французских пчеловодов (Unaf) Кристиан Пон назвал 2022 год черным для отрасли, а текущую ситуацию — драматической, добавив что из-за аномальной жары перестали цвести медоносы, поэтому пчелам просто нечего добывать.

20 августа стало известно, что во Франции из-за засухи и аномальной жары уменьшатся объемы производства вина.

16 августа сообщалось, что урожай фруктов и овощей у французских фермеров в текущем году сократился практически на 35% из-за очень засушливой погоды. Президент французской Национальной ассоциации производителей овощей (Legumes de France) Жак Рушассе также добавил, что правительству необходимо организовать программы господдержки для фермеров, так как без них Франция будет вынуждена импортировать все фрукты и овощи из других стран.

Ранее, 12 августа, лесные пожары во Франции возле города Бордо, начавшиеся из-за сильной засухи, сравнили с апокалипсисом. На борьбу с пламенем были вызваны пожарные бригады из шести стран Европы.

Минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. В нескольких странах были побиты температурные рекорды.