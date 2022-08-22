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Мужчина погиб при пожаре в СНТ в Красноярском крае

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Под Лесосибирском в Красноярском крае в результате пожара в дачном доме погиб мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел 21 августа на территории СНТ «Березки». Дом выгорел полностью, на месте возгорания было обнаружено тело мужчины.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в тушении были задействованы 11 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с печью.

19 августа тела двух человек обнаружили при ликвидации пожара в дачном доме в Красноярске. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

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