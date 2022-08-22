Евро опустился к доллару ниже $0,9935 впервые с 2002 года
Курс евро на Московской бирже опустился ниже уровня $0,9952 впервые за два десятилетия. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 22 августа.
По состоянию на 18:52 мск пара евро-доллар находилась на отметке 0,9933.
Как отмечает Bloomberg, евро торгуется на тех же уровнях, что и в 2002 году. Это связывают с тем, что валюта слабеет на фоне экономических трудностей, с которыми сталкивается регион в условиях энергетического кризиса и засухи.
6 августа врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов выразил мнение, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.
8 июля опрошенные «Известиями» эксперты назвали две основные причины ослабления евро — пассивная реакция Европейского центрального банка на возросшую инфляцию и энергокризис в регионе. Также к ослаблению, по мнению специалистов, привели падение деловой активности в Европе и инфляция.