Реклама
Прямой эфир
Мир
Liberation заявила об угрожающем Франции дефиците картошки, меда и молока
Экономика
Европа резко нарастила закупки российской нефти в августе
Общество
Книжный сервис Storytel уходит из России с 1 октября
Общество
В Рязанской области пожарные попали в огненную ловушку
Мир
Лавров выступил за решение косовского вопроса с учетом интересов сербов
Общество
Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно
Общество
В Калининграде нашли альтернативный механизм оплаты транзита Литве
Мир
Украина начала работать со странами Европы в новом формате
Мир
В США заявили о нежелании закрывать границу для всех россиян
Мир
В ООН призвали расследовать все обстоятельства убийства Дугиной
Мир
Superjob включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в раздел «Россия»
Мир
В ОПЕК+ анонсировали работу над новым соглашением

Евро опустился к доллару ниже $0,9935 впервые с 2002 года

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс евро на Московской бирже опустился ниже уровня $0,9952 впервые за два десятилетия. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 22 августа.

Один в один: курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет
Почему валюты достигли паритета и что это значит для мировой экономики

По состоянию на 18:52 мск пара евро-доллар находилась на отметке 0,9933.

Как отмечает Bloomberg, евро торгуется на тех же уровнях, что и в 2002 году. Это связывают с тем, что валюта слабеет на фоне экономических трудностей, с которыми сталкивается регион в условиях энергетического кризиса и засухи.

6 августа врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов выразил мнение, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.

8 июля опрошенные «Известиями» эксперты назвали две основные причины ослабления евро — пассивная реакция Европейского центрального банка на возросшую инфляцию и энергокризис в регионе. Также к ослаблению, по мнению специалистов, привели падение деловой активности в Европе и инфляция.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022