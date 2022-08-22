Рост урожайности овощей и картофеля зафиксировали в Приморье

В Приморском крае на 5% выросла урожайность овощей и картофеля. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в региональном правительстве.

По данным министерства сельского хозяйства края, сельхозпроизводители уже собрали более 13,5 тыс. т картофеля и овощей. Картофеля убрано 317 га, овощей — 394 га.

«С полей собрано 6,5 тыс. т картофеля, овощей — 7,2 тыс. т. Урожайность составляет 206 и 183 ц/га соответственно, что выше уровня прошлого года на 5%», — говорится в сообщении ведомства.

Также на полях Приморья продолжается уборка зерновых культур. На сегодняшний день с 29 тыс. га намолочено 60 тыс. т зерна.

Отмечается, что увеличение объемов продукции собственного производства является главной задачей продовольственной безопасности.