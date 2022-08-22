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Соседи рассказали о подозреваемой в убийстве Дугиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Валентина, соседка Натальи Вовк, которую подозревают убийстве в Подмосковье журналистки и политолога Дарьи Дугиной, а также муж двоюродной сестры Сергей в понедельник, 22 августа, рассказали «Известиям» о жизни подозреваемой.

«Куда она уехала, никто из нас не знает. Девочку с собой забрала, и мы больше ее не видели здесь. Она служила, вроде как слышали, неизвестно, было ли у нее какое-то звание. Операцию ей сделали… что-то с головой… то ли разбила, то ли опухоль, и больше она не служила. Жила как обычная соседка», — рассказала Валентина.

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По ее словам, на Наталью это не похоже и едва ли в эту версию можно поверить. Сергей же не смог объяснить, где и кем работала женщина, так как она уезжала куда-то, чтобы прокормить ребенка. Подозреваемая проживала в Мариуполе.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором присутствовала вместе со своим отцом — известным в России философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Девушка скончалась мгновенно.

22 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеозапись подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.

В Эстонию вместе с 12-летней дочерью она отправилась 21 августа. При этом при въезде в Россию использовались автомобильные номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

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