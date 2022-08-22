Мост отремонтируют на северо-западной объездной в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске отремонтируют мост на северо-западной объездной дороге. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы на объекте стартуют во вторник, 23 августа. Ожидается, что они продлятся до 15 сентября.

Согласно проекту, подрядчик должен заменить элементы тротуаров и перил, восстановить изношенный слой покрытия. Полностью перекрывать переправу на время работ не планируется.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, заказчиком выступает управление автодорог региона. Водителей просят быть внимательнее при движении в районе улицы Лесной.