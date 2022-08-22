Патрушев считает, что США скоро объявят дефолт

США объявят дефолт в обозримом будущем по внешнему долгу, заявил 22 августа секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В ходе видеоконсультаций представителей РФ и государств — членов АСЕАН, он отметил, что неконтролируемый рост заимствований сформировал госдолг США в $30 трлн.

«С учетом такой динамики есть все основания считать, что в обозримой перспективе у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга», — сказал он.

В этой ситуации Вашингтон объявит дефолт, как сделал в отношении России, допустил Патрушев. Активы любой страны в долларах США и евро просто украдут, подчеркнул он.

В начале февраля госдолг США впервые превысил $30 трлн, составив $30,012 трлн. Газета The New York Times тогда писала, что данный показатель достигнут на несколько лет раньше, чем рассчитывали американские экономисты. Свою роль сыграла пандемия коронавируса.

16 декабря прошлого года президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга. Таким образом, он увеличился на $2,5 трлн и составил $31,4 трлн. Увеличение потолка госдолга до этого поддержала палата представителей американского конгресса.