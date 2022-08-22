В ООН призвали расследовать все обстоятельства убийства Дугиной

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает следствие установить все обстоятельства убийства российского политолога и журналиста Дарьи Дугиной в Подмосковье. Такое заявление в понедельник, 22 августа, сделал в ходе общения с журналистами официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной», — заявил Дюжаррик.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя уже сообщил, что российская сторона на ближайшем заседании совета безопасности организации поднимет тему убийства Дарьи Дугиной. По его словам, убийство Дугиной демонстрирует характер украинского государства и доказывает его связь с диверсантами.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором присутствовала вместе со своим отцом — известным в России философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Девушка скончалась мгновенно.

По одной из версий, покушение готовилось на Дугина-старшего, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел. Узнав о случившемся, он добрался до места аварии, после чего был госпитализирован. Врачи оценили его состояние как стабильное.

22 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеозапись подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, украинка Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.

В Эстонию вместе с 12-летней дочерью она отправилась 21 августа. При этом при въезде в Россию использовались автомобильные номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.