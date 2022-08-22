Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган назвал своей целью проведение встречи Путина и Зеленского
Спорт
Леонид Федун покинет исполком РФС
Мир
Премьер-министр Канады указал на зависимость ЕС от нефти и газа из России
Экономика
Минпромторг готовит исключения для перевозимых грузовиками из ЕС товаров в РФ
Общество
Под Ростовом ликвидировали угрозу населенным пунктам от лесного пожара
Мир
Небензя заявил о нежелании Запада прекратить гонку вооружений
Общество
Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Севастополем
Экономика
Курс евро к доллару впервые с 2002 года опустился ниже $0,9935
Мир
Умер актер Винсент Джил
Общество
Подозреваемая в убийстве Дугиной служила в ВСУ
Мир
Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона к диалогу по СНВ-3
Происшествия
Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 20 га

В ООН призвали расследовать все обстоятельства убийства Дугиной

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает следствие установить все обстоятельства убийства российского политолога и журналиста Дарьи Дугиной в Подмосковье. Такое заявление в понедельник, 22 августа, сделал в ходе общения с журналистами официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Работа за прикрытием: что помогло убийце Дарьи Дугиной остаться незамеченной
Появились первые подтверждения того, что подозреваемая в преступлении служила в ВСУ

«Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной», — заявил Дюжаррик.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя уже сообщил, что российская сторона на ближайшем заседании совета безопасности организации поднимет тему убийства Дарьи Дугиной. По его словам, убийство Дугиной демонстрирует характер украинского государства и доказывает его связь с диверсантами.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», на котором присутствовала вместе со своим отцом — известным в России философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. Девушка скончалась мгновенно.

По одной из версий, покушение готовилось на Дугина-старшего, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел. Узнав о случившемся, он добрался до места аварии, после чего был госпитализирован. Врачи оценили его состояние как стабильное.

22 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеозапись подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. По данным записи, украинка Наталья Вовк вместе с дочерью въехала на территорию России 23 июля этого года. На момент пересечения границы она была блондинкой, а уехала с темными волосами.

В Эстонию вместе с 12-летней дочерью она отправилась 21 августа. При этом при въезде в Россию использовались автомобильные номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022