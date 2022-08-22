В США заявили о нежелании закрывать границу для всех россиян

При принятии решения о выдаче виз россиянам важно «проводить границу» между правительством РФ и обычными гражданами страны, заявил 22 августа официальный представитель госдепартамента США.

«Мы дали четко понять, что важно прочертить границу между действиями российского правительства и его политикой в отношении Украины и российским народом», — цитирует дипломата ТАСС.

Представитель госдепа отметил, что Вашингтон с союзниками уже вводили и продолжают вводить различные санкции, в том числе визовые, в отношении лиц, причастных к российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Однако для всех границы закрывать там не намерены, указал он.

Ранее в понедельник постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что идеи европейских политиков не выдавать шенгенские визы россиянам — проявление чистой русофобии. Он отметил, что эта тема непосредственно относится к деятельности Совета по правам человека и РФ будет ее очень активно поднимать.

В этот же день глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель не поддержал полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, указав, что это предложение является «противоречивым». Боррель также отметил, что некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, однако единой позиции по этому вопросу не наблюдается.

Против полного запрета на выдачу виз россиянам официально выступили уже несколько стран, среди которых Германия, Португалия и Швеция. Между тем призывы в ЕС о запрете выдачи виз россиянам продолжают поступать из ряда стран. Так, 22 августа заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк призвал страны Евросоюза от лица всей республики прекратить выдавать гражданам России шенгенские визы.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян, указав, что «россияне должны жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию». На следующий день стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС.