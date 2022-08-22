В Калининграде нашли альтернативный механизм оплаты транзита Литве

Оплата транзита в Калининградскую область может осуществляться не только через Шяуляй банк. Об этом 22 августа заявили в правительстве Калининградской области.

«Альтернативный механизм оплаты калининградского транзита через Литву найден, многие компании уже им пользуются», — заявил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков «РИА Новости».

При этом в кабмине не уточнили, как именно будет осуществляться оплата в обход Шяуляй-банка.

15 августа временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь призвал республику прекратить препятствовать оплате транзита в Калининград. Он заявил, что РФ направила в МИД Литвы ноту в связи прекращением работы Шяуляй-банка с Россией.

Ранее в этот день в правительстве Калининградской области заявили, что решение литовского Шяуляй-банка о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в регион. Там пояснили, что и до этого счета на его обслуживание выставлялись в иностранной валюте.

28 июля стало известно, что Шяуляй-банк с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, а 1 сентября будут остановлены расчеты во всех остальных валютах.

Тогда же Россия передала Литве ноту. Временный поверенный по делам РФ в Литве Сергей Рябоконь пояснил, что республика замкнула весь калининградский грузовой транзит на единственный банк, который объявил о прекращении отношений с РФ.

18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий.