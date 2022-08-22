Миронов анонсировал внеочередное собрание Совета ГД 25 августа из-за ситуации на Украине

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в ходе общения с журналистами анонсировал проведение внепланового заседания Совета Государственной думы 25 августа, на котором будет обсуждаться ситуация на Украине.

«Вновь соберутся руководители фракций вместе с председателем и ориентировочно, примерно в 15:00, мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление», — заявил Миронов.

В этот же день на необходимости проведения внеочередного заседания настаивал глава Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов. По его словам, обстреливающих Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует «урезонить».

В понедельник персонал ЗАЭС сократили до минимума по причине непрекращающихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оставшиеся сотрудники нужны для поддержания работы ЗАЭС.

Незадолго до этого Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по факту обстрелов ЗАЭС. Оно состоится 23 августа в 22:00 мск.

ВСУ неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В последний раз, 20 августа, они нанесли удар западным дальнобойным оружием — 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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