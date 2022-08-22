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Superjob включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в раздел «Россия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob добавил Донецкую и Луганскую народные республики (ЛНР и ДНР), а также Запорожскую и Херсонскую области в раздел «Россия». Это следует из измененной 22 августа структуры сайта сервиса.

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«Де-факто они в составе Российской Федерации. Вопрос решен, люди там ищут работу, персонал, мы их добавили в базу. Это просто для удобства, чтобы люди могли наконец нормально пользоваться услугами. Ну, судя по всему, будем добавлять дальше», — приводит «РИА Новости» слова основателя и президента компании Алексея Захарова.

В Донецкой Народной Республике сайт предлагает работу в 27 населенных пунктах, в ЛНР — в 15, в Херсонской области — в 8, а в Запорожской — в 7.

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские военные освободили приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства для проживающих на территориях Донбасса и Украины людей. Также это касается лиц без гражданства, проживающих на этих территориях.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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