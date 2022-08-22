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Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 20 га

Врач посоветовала закрывать окна и проводить влажную уборку из-за смога

Врач Кашух посоветовала москвичам закрывать окна и проводить дома влажную уборку из-за смога
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Кандидат медицинских наук, врач Екатерина Кашух дала рекомендации жителям Москвы в связи со смогом, который наблюдается в столичном регионе.

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В беседе с RT в понедельник, 22 августа, специалист посоветовала использовать на улице влажную маску и по максимуму сокращать пребывание на открытом воздухе. В помещении желательно закрыть окна и в течение дня регулярно проводить влажную уборку, использовать увлажнители воздуха и кондиционеры.

Помимо этого, врач порекомендовала обильное питье, поскольку в условиях повышенной температуры организм активно расходует влагу и полезные соли. Пить Кашух посоветовала минеральную воду, а также регулярно принимать душ. Кроме того, стоит свести к минимуму физическую активность.

В этот же день заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская рассказала о том, как снизить негативное влияние запаха гари и смога на здоровье. По ее словам, смог оказывает плохое влияние на организм человека. Особенно он вреден для детей, пожилых и беременных. В частности, он может привести к психосоматическим проявлениям — паническим атакам, ощущению нехватки воздуха и спазмам в бронхах, отмечает телеканал «360».

Снизить его неактивное влияние на организм можно, проводя регулярную влажную уборку дома, повесив на окна влажную марлю, чтобы она задерживала вредные вещества, а также ограничить время пребывания на улице и использовать средства защиты органов дыхания, пишет агентство городских новостей «Москва».

Небольшой смог в Москве и запах гари зафиксировали 17 августа на юге, западе и юго-западе столицы. Мэр столицы Сергей Собянин со ссылкой на данные МЧС сообщал, что причиной послужили лесные пожары в Рязанской области. Из Москвы в регион была направлена группировка сил и средств для ликвидации возгораний. Запах гари вновь стал ощущаться в столице с утра воскресенья, 21 августа. В частности, гарью пахнет на юге и юго-западе столицы в районах Зюзино и Коньково, а вдалеке отчетливо заметна дымка смога.

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