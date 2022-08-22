WT: ржавчина на кораблях ВМС США стала большой проблемой для Вашингтона

Пока Пентагон называет Китай своим главным «вызовом», а Россию — серьезной угрозой мировому порядку, военно-морской флот США получил внутреннюю проблему — ржавчину на кораблях. Об этом говорится в статье The Washington Times, опубликованной 21 августа.

Как говорится в публикации, ВМС США ведут бесконечную борьбу с красновато-коричневыми полосами и пятнами, вызванными разрушительным сочетанием стальных корпусов, кислорода и морской воды.

Несмотря на миллионы часов работы специалистов и миллиарды долларов, потраченные на борьбу с коррозией на флоте, некоторые специалисты опасаются, что ржавчина побеждает в этом противостоянии

«Внешний вид важен. Вы должны хорошо выглядеть», — заявлял в апреле командующий военно-морскими операциями адмирал Майк Гилдей в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По его словам, ВМС США остаются лучшим в мире военным флотом и должны соответствовать этому определению

Ржавый эсминец или корабль снабжения можно сразу обнаружить радарами. Кроме того, если не убирать ржавчину, то она может разрушить корабль, отмечается в статье.

В декабре 2021 года эксперты назвали причины, по которым один из трех американских эсминцев класса DDG-1000, USS Zumwalt покрылся ржавчиной. На фото корабля было видно, что часть радиопоглощающих плиток его борта сильно обесцвечена, а ржавчина полосами покрывает корпус корабля.

Представитель ВМС США рассказал, что ржавчина образовалась из-за «суровых условий», в которых проводят испытания.

США хотели сделать эсминец Zumwalt крейсером XXI века и обеспечить себе военно-морское доминирование в океане. На создание корабля было потрачено $9 млрд. На момент ввода в эксплуатацию на эсминец потратили $4,4 млрд.