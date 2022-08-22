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ФСБ: гражданка Украины следила за Дугиной, была на фестивале и скрылась после подрыва

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла подробности убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом ведомство сообщило 22 августа.

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«Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения», — говорится в релизе.

По данным ФСБ, Вовк прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан. В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», на котором присутствовала Дугина в качестве почетного гостя. После подрыва автомобиля Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

В ФСБ уточнили, что для организации убийства Дугиной и получения информации о ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину Mini Cooper.

Отмечается, что Вовк неоднократно меняла номера машины. При въезде в Россию она использовала номера Донецкой Народной Республики Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

ФСБ передала материалы расследования в Следственный комитет РФ.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Позже криминалисты выяснили, что взрывчатку заложили под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и привели ее в действие дистанционно.

По одной из версий, покушение готовилось на Дугина старшего, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел в другое авто.

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