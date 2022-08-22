Производитель систем вентиляции Lindab ушел с российского рынка

Шведский производитель систем вентиляции Lindab закончил процесс выхода с российского рынка. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что название бывшего российского отделения будет изменено и в дальнейшем продолжит работу с местными поставщиками.

«По состоянию на 1 августа Lindab не осуществляет операций, продаж или закупок в России. В рамках процесса выхода российская дочерняя компания Lindab была продана местному управляющему директору компании. Российская компания сменит название и в дальнейшем будет работать с местными поставщиками»,— говорится в пресс-релизе компании.

Lindab оценил в 22 млн шведских крон ($2 млн) затраты на выход с российского рынка.



17 августа сообщалось, что немецкая компания Henkel намерена продать завод по производству строительных смесей в Челябинской области.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 77% зарубежных компаний, работавших в России на момент начала спецоперации по защите Донбасса, отказались закрывать свой бизнес в стране. По его словам, компании работают, несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции.

От антироссийских санкций пострадал 71% британских компаний, сообщила в понедельник Daily Mail. Бизнес отмечает проблемы с поставщиками и персоналом. Многие предприниматели говорят о нарушении цепочек производства. Самая серьезная ситуация сложилась в финансовом секторе.

В числе компаний, объявивших о своем уходе, — H&M Group (управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket и другими), Nike, Starbucks, Victoria’s Secret, Lush, Lego, Adidas. Среди брендов, которые сейчас проводят реструктуризацию, — McDonald’s («Вкусно — и точка»), Levi’s (JNS), L’Occitane («Л’Окситан»).