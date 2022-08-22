Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган назвал своей целью проведение встречи Путина и Зеленского
Спорт
Леонид Федун покинет исполком РФС
Мир
Премьер-министр Канады указал на зависимость ЕС от нефти и газа из России
Экономика
Минпромторг готовит исключения для перевозимых грузовиками из ЕС товаров в РФ
Общество
Под Ростовом ликвидировали угрозу населенным пунктам от лесного пожара
Мир
Небензя заявил о нежелании Запада прекратить гонку вооружений
Общество
Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Севастополем
Экономика
Курс евро к доллару впервые с 2002 года опустился ниже $0,9935
Мир
Умер актер Винсент Джил
Общество
Подозреваемая в убийстве Дугиной служила в ВСУ
Мир
Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона к диалогу по СНВ-3
Происшествия
Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 20 га
Сюжет:

Производитель систем вентиляции Lindab ушел с российского рынка

Шведский производитель вентиляционных и климатических систем Lindab завершил выход с российского рынка
0
Фото: Global Look Press/Petter Arvidson
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шведский производитель систем вентиляции Lindab закончил процесс выхода с российского рынка. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщила пресс-служба компании.

Основной пакет: как смена владельца Tetra Pak повлияет на ситуацию с упаковкой
Готовы ли производители картонного сырья к импортозамещению

Уточняется, что название бывшего российского отделения будет изменено и в дальнейшем продолжит работу с местными поставщиками.

«По состоянию на 1 августа Lindab не осуществляет операций, продаж или закупок в России. В рамках процесса выхода российская дочерняя компания Lindab была продана местному управляющему директору компании. Российская компания сменит название и в дальнейшем будет работать с местными поставщиками»,— говорится в пресс-релизе компании.

Lindab оценил в 22 млн шведских крон ($2 млн) затраты на выход с российского рынка.

17 августа сообщалось, что немецкая компания Henkel намерена продать завод по производству строительных смесей в Челябинской области.

9 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 77% зарубежных компаний, работавших в России на момент начала спецоперации по защите Донбасса, отказались закрывать свой бизнес в стране. По его словам, компании работают, несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции.

От антироссийских санкций пострадал 71% британских компаний, сообщила в понедельник Daily Mail. Бизнес отмечает проблемы с поставщиками и персоналом. Многие предприниматели говорят о нарушении цепочек производства. Самая серьезная ситуация сложилась в финансовом секторе.

В числе компаний, объявивших о своем уходе, — H&M Group (управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket и другими), Nike, Starbucks, Victoria’s Secret, Lush, Lego, Adidas. Среди брендов, которые сейчас проводят реструктуризацию, — McDonald’s («Вкусно — и точка»), Levi’s (JNS), L’Occitane («Л’Окситан»).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022