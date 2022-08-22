Патрушев считает, что США скоро объявят дефолт

США в ближайшем будущем могут объявить дефолт по внешнему долгу. Такое заявление сделал 22 августа секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время консультаций представителей РФ и государств — членов АСЕАН.

Он отметил, что неконтролируемый рост заимствований привел к образованию госдолга США в $30 трлн. По словам Патрушева, с учетом такой динамики есть все основания считать, что в скором времени у этих стран возникнут проблемы с обслуживанием этого долга.

«В результате Вашингтон объявит дефолт, как он это уже сделал в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены», — заявил Патрушев.

Он добавил, что все финансовые валютные активы в долларах и евро будут «попросту украдены» из-за проблем Вашингтона обслуживать внешний долг.

В начале февраля государственный долг США впервые превысил $30 трлн, составив $30,012 трлн. Газета The New York Times отметила, что данный показатель достигнут на несколько лет раньше, чем рассчитывали американские экономисты, и произошло это из-за пандемии коронавируса.

16 декабря 2021 года прошлого года президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга. Таким образом, он увеличился на $2,5 трлн и составил $31,4 трлн. Увеличение потолка госдолга до этого поддержала палата представителей американского конгресса.

Для того, чтобы упростить процедуру повышения потолка государственного долга в стране и предотвратить дефолт, Байден подписал соответствующий законопроект 10 декабря, это позволило повысить потолок госдолга в страны простым большинством, которое в настоящее время есть у демократов в палате представителей и сенате.

1 августа 2021 года в США вновь вступили в силу ограничения на размер госдолга. Они не действовали на протяжении двух лет. На тот момент задолженность страны уже превышала ее ВВП, а в июне текущего года она достигла $28,5 трлн. Лимит восстановили на уровне $22 трлн.