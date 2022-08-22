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Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Севастополем

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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В Севастополе в понедельник, 22 августа, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В небе над городом на большой высоте предположительно был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

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«В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно — снова беспилотник. Сохраняем спокойствие, город под надежной защитой», — написал Развожаев.

Ранее в этот же день власти Севастополя начали обсуждение возможностей использовать добровольческие дружины для патрулирования города. Так они рассчитывают повысить уровень безопасности.

По словам Развожаева, к нему поступало много обращений с подобными просьбами от местных жителей, которые готовы сами осуществлять патрулирование как в ночное, так и в дневное время.

За день до этого системы ПВО сработали возле военного аэродрома в Севастополе. До этого, 20 августа, в городе также сработала система ПВО.

В воскресенье в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес в Севастополе сработали системы ПВО, а в воинской части прозвучал сигнал о режиме боевой готовности.

В этот же день сообщалось о попадании беспилотника в крышу штаба Черноморского флота. Дрон удалось сбить прямо над зданием, БПЛА упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия серьезных повреждений нет, никто не пострадал.

До этого, 18 августа, Развожаев рассказал, что в районе аэропорта Бельбек в Севастополе системой ПВО был сбит беспилотник. В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи.

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