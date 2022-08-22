Небензя заявил о нежелании Запада прекратить гонку вооружений

Запад не демонстрирует заинтересованности в снижении напряженности вокруг гонки вооружений. Об этом 22 августа заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

«В принципиальном плане остаемся открытыми к взаимодействию по снижению напряженности, купированию гонки вооружений и минимизации стратегических рисков. Однако для этого нужно, чтобы в этом были заинтересованы и наши западные коллеги. Пока такой заинтересованности с их стороны не видим», — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

19 августа стало известно, что США планируют направить Украине управляемые снаряды Excalibur. Поставка состоится в ближайшем будущем.

Также в этот день президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи на $775 млн. По информации высокопоставленного представителя американского министерства обороны, он будет включать 1500 противотанковых ракет TOW и 100 систем Javelin, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM. Также там намерены в течение 2–3 месяцев передать ЗРК NASAMS.

Ранее, 10 августа, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные страны намерены помогать Украине столько, сколько ей потребуется.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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