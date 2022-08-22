Якутия получит 1,6 млрд рублей на строительство медучреждений

Республика Саха (Якутия) получит из федерального бюджета 1,623 млрд рублей на строительство современных больничных комплексов в улусах, капремонт стационаров и завершение строительства нового онкоцентра. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Новый комплекс на 73 койки появится в Вилюйске, на 22 койки с поликлиникой на 104 посещения в смену — в селе Хонуу Момского улуса, еще два на 45 коек с поликлиникой на 104 посещения — в поселке Усть-Мая и селе Чурапча. В Таттинской ЦРБ в селе Ытык-Кюель планируется возвести поликлинику на 200 посещений в смену.

В 2022 году финансирование работ составит 399,9 млн рублей, в 2023-м – 380,97 млн рублей. Часть средств также пойдет на капремонт трех стационаров в Аллаиховской, Таттинской и Нюрбинской центральных районных больниц, пишет ИА SakhaNews.

Дополнительные 542,39 млн рублей выделены на строительство онкоцентра на 210 коек в Якутске. На сегодняшний день готовность объекта составляет 77%.