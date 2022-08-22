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Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона к диалогу по СНВ-3

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон готов продолжить диалог по договору на смену СНВ-3
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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Вашингтон готов к оперативному ведению переговоров по договору на смену СНВ-3. Сотрудничество с Россией в этом направлении должно продолжиться, заявила в понедельник, 22 августа, постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

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«Мы полагаем, что возобновление взаимовыгодных инспекций в рамках СНВ-3 является ключевой частью нашего сотрудничества, которое должно продолжиться», — сказала Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности ООН.

Она добавила, что США готовы к скорейшему ведению переговоров о механизме, который заменит подписанный в 2011 году СНВ-3 — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Ранее в августе президент США Джо Байден заявил о готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями. В Белом доме отмечали, что США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену прежнему договору, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности не называлось.

20 августа российское посольство в Вашингтоне сообщило, что в настоящее время ведется работа над устранением препятствий для возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом в дипмиссии призывали США вести диалог в сфере контроля над вооружениями на равноправной основе.

Россия и США заключили Договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1,5 тыс., а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

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