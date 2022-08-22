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Синоптик назвал причины лесных пожаров в центре России

Синоптик Синенков назвал причины лесных пожаров в центре России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, какие причины влияют на возникновение и распространение природных пожаров в России.

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В беседе с RT в понедельник, 22 августа, специалист объяснил, что 90% пожаров возникают из-за безответственности людей.

Между тем, отметил он, на распространение пожаров также влияют погодные условия — например, длительный период отсутствия осадков и высокие температуры.

По словам специалиста, в результате появляется большое количество сухой травы на полях, а в лесах очень суха почва. Такие условия в настоящее время наблюдаются в центре европейкой части России.

«Такая высокая степень пожарной опасности, по нашим предположениям, будет сохраняться всю следующую неделю. Поэтому вероятность образования и распространения пожаров пока будет только увеличиваться», — заключил Синенков.

Также в понедельник Синенков рассказал, что ветер уменьшит распространение запаха гари в Московском регионе. Синенков отметил, что в столице 22 августа ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +27…+29 градусов в столице и до +25…+30 градусов в Подмосковье. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что в воздухе не выявлено превышения предельно допустимой концентрации взвешенных частиц, отмечает сайт kp.ru. Перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее 22 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что концентрация гари в воздухе в ближайшее время увеличится в полтора раза, пик придется на ночь с 22 на 23 августа, отмечает телеканал «Звезда».

В этот же день метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, что запах гари и смог от пожаров, окутавших столицу, уйдут только с началом дождей, а они в ближайшие дни не ожидаются. Предположительно, дожди могут пройти 30–31 августа.

Небольшой смог в Москве и запах гари зафиксировали 17 августа на юге, западе и юго-западе столицы. Мэр столицы Сергей Собянин со ссылкой на данные МЧС сообщал, что причиной послужили лесные пожары в Рязанской области. Из Москвы в регион была направлена группировка сил и средств для ликвидации возгораний.

Запах гари вновь стал ощущаться в столице с утра воскресенья, 21 августа. В частности, гарью пахнет на юге и юго-западе столицы в районах Зюзино и Коньково, а вдалеке отчетливо заметна дымка смога.

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