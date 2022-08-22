«Роснефть» отчиталась о результатах работы в области устойчивого развития

«Роснефть» опубликовала отчет с достижениями компании в области устойчивого развития за 2021 год.



Компания стала единственной в нефтегазовом секторе, получившей в прошлом году статус лидера в области устойчивого развития и включенной в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD за приверженность Глобальному договору ООН и десяти принципам ответственного бизнеса.

В отчете говорится об одобренной в 2021 году стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход» — в этом документе компания поставила перед собой цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году по областям охвата 1 и 2. Для этого «Роснефть» собирается, в частности, значительно сократить выбросы парниковых газов и добиться нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа. Так, в прошлом году объем валовых выбросов в атмосферу предприятий компании уменьшились на 12%.

Кроме того, в отчетном периоде компания подготовила комплексный лесоклиматический проект, цель которого обеспечить поглощение углерода объемом 10 млн тонн СО2-эквивалента. Помимо этого, за год сотрудники «Роснефти» высадили более 9,3 млн саженцев и молодых деревьев.

Всего, согласно представленной в отчете информации, в 2021 году компания направила порядка 55 млрд рублей «зеленых» инвестиций на повышение экологичности бизнеса. «Роснефть» продолжила мероприятия по рекультивации земель, по снижению водопотребления и объема водозабора из природных источников, а также по воспроизводству водных биологических ресурсов — более 120 млн мальков было выпущено дочерними предприятиями в речные системы России в 2021 году.

Компания также заявила, что выстраивает долгосрочные партнерские отношения в регионах, в том числе за счет привлечения малого и среднего бизнеса в качестве поставщиков, и помогает сохранить культуру и уклад жизни коренных народов Севера. Кроме того, «Роснефть» организует работу, направленную на изучение популяций краснокнижных животных и птиц — биоиндикаторов территорий проживания КМНС.

Данный отчет в области устойчивого развития «Роснефти» является шестнадцатым подобным документом. Он подготовлен в соответствии с международными стандартами отчетности.