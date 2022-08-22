WT назвала ржавчину на кораблях ВМС США вызовом для Вашингтона

Военно-морской флот (ВМФ) США столкнулся с новым вызовом — ржавчиной на кораблях. Об этом говорится в статье газеты The Washington Times.

«Пентагон заклеймил Китай «постоянным соперником», а Россию — «острой угрозой», но, кажется, ВМС США столкнулись с ещё более грозным и коварным вызовом — ржавчиной», — отмечается в тексте.

По словам автора материала Майкла Гленна, покрытый ржавчиной эсминец более заметен в море, и если проблему с ржавчиной не решать, она способна причинить кораблю серьезный ущерб, передает RT.

Также он констатировал, что ржавчина буквально разъедает корпуса кораблей. И, несмотря на то, что на борьбу с коррозией потрачены миллионы человеко-часов и миллиарды долларов, есть большая вероятность ее победы в этой войне, пишет Pravda.Ru.

Представители американского командования увидели проблему в экоактивистах, которые выступают против методов профилактики ржавчины, якобы угрожающих окружающей среде, пишет REGNUM.