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WT назвала ржавчину на кораблях ВМС США вызовом для Вашингтона

The Washington Times: ржавчина на кораблях ВМС США стала вызовом для Вашингтона
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Фото: Global Look Press/Petty Officer 3rd Class Crayton
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Военно-морской флот (ВМФ) США столкнулся с новым вызовом — ржавчиной на кораблях. Об этом говорится в статье газеты The Washington Times.

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«Пентагон заклеймил Китай «постоянным соперником», а Россию — «острой угрозой», но, кажется, ВМС США столкнулись с ещё более грозным и коварным вызовом — ржавчиной», — отмечается в тексте.

По словам автора материала Майкла Гленна, покрытый ржавчиной эсминец более заметен в море, и если проблему с ржавчиной не решать, она способна причинить кораблю серьезный ущерб, передает RT.

Также он констатировал, что ржавчина буквально разъедает корпуса кораблей. И, несмотря на то, что на борьбу с коррозией потрачены миллионы человеко-часов и миллиарды долларов, есть большая вероятность ее победы в этой войне, пишет Pravda.Ru.

Представители американского командования увидели проблему в экоактивистах, которые выступают против методов профилактики ржавчины, якобы угрожающих окружающей среде, пишет REGNUM.

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