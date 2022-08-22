Водитель мопеда погиб при столкновении с хозпостройкой в Горнозаводске

В Горнозаводске (Сахалинская область) в результате столкновения мопеда с хозпостройкой погиб мужчина. Об этом сообщает региональное УГИБДД УМВД России.

Авария произошла утром 22 августа на улице Советской. По предварительным данным, 36-летний водитель мопеда не справился с управлением и врезался в хозпостройку в районе дома № 57.

В результате ДТП мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА SakhalinMedia. Установлено, что водительские права у него отсутствовали.

По факту случившегося правоохранительные органы организовали проверку, все обстоятельства устанавливаются.

21 августа легковой автомобиль врезался в электроопору и опрокинулся в Иглинском районе Башкортостана. Два человека погибли, еще трое получили травмы.