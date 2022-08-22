Генсек ООН призвал к диалогу по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым вести диалог относительно ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). Он также подчеркнул готовность поспособствовать миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если она отправится на станцию через подконтрольную Киеву территорию.

«Приверженность диалогу должна быть проявлена в ситуации на Запорожской АЭС. Я вновь подтверждаю, что ООН располагает на Украине возможностями в области безопасности и логистики, чтобы обеспечить миссию МАГАТЭ из Киева в Запорожье», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН по поддержанию международного мира.

Ранее в понедельник стало известно, что Совет Госдумы готовит «жесткое заявление» в международные парламентские организации и ООН относительно ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В последний раз, 20 августа, они нанесли удар 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные день за днем отражают удары украинских войск по Запорожской АЭС. Он отметил, что уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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