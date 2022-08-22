Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за паводка

На территории Хабаровска введен режим повышенной готовности в связи с прохождением паводка на реке Амур. Об этом сообщает городская администрация.

По словам начальника управления по делам ГО и ЧС Андрея Колчина, в минувшие выходные в городе выпало более половины месячной нормы осадков. Вода залила несколько подвалов домов, также подтопило дворы и территории частного сектора.

Как отмечает Transsibinfo.ru, из берегов вышла река Гнилая Падь и затопила частные подворья в поселке Горького. Также подтопления зафиксированы в частном секторе на Базе Каф. Ведутся работы по просушке зданий.

По данным Дальневосточного УГМС, ночью и днем 23 августа на территории Хабаровского края и краевого центра ожидаются сильные ливни, возможно усиление ветра с порывами до 15–20 м/с.