Роспотребнадзор проверит качество воздуха из-за пожаров в Рязанской области

Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области проверяют качество воздуха в регионе в связи с появлением смога. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в понедельник, 22 августа.

«Проводится лабораторный контроль качества атмосферного воздуха на территориях, подверженных задымлению», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин заявил о возможности возникновения в Московской области лесных и торфяных пожаров, передает НСН.

На местах работает более 400 человек с привлечением свыше 130 единиц техники и авиации, сообщает телеканал «360».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пожар в рязанских лесах разгорается сильнее, несмотря на все усилия спасателей. Верховые пожары усложняют ситуацию. Тушение ведут с вертолетов и самолетов, сообщается на сайте kp.ru.

Увидеть движение смога на 22 августа можно на карте «Известий».

По данным «Авиалесоохраны» на 22 августа, на территории Рязанской области действуют пять лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тыс. га.

Синоптики заявляют, что до конца недели погода вряд ли существенно изменится, а значит, гарь продолжит распространяться по Москве. При этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» отметила, что ситуация может улучшиться, если направление ветра сменится на северное.