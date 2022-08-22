Площадь пожара в Каменском районе Ростовской области увеличилась до 10 га

Площадь пожара в Калитвинском лесничестве Каменского района Ростовской области увеличилась до 10 га. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«По состоянию на 17:20 мск площадь составляет около 10 га», — сказал представитель МЧС.

Информация о пожаре в Калитвинском лесничестве поступила в 14:28 мск в понедельник. Прибывшие на место спасатели зафиксировали горение на площади 0,5 га. Однако к вечеру площадь пожара увеличилась в два раза из-за жаркой погоды и сильного ветра.

Расстояние от пожара до ближайших населенных пунктов составляет всего несколько километров: 1,5–2 км — до населенного пункта Диченский и порядка 2 км — Лесной.

В тушении пожара задействованы 150 человек и 47 единиц техники. Кроме того, для борьбы с огнем на место вылетели два вертолета Ми-8 МЧС России, а также выдвинулся пожарный поезд. На трассе М-4 «Дон» организовано дежурство экипажей ГИБДД.

Ранее в понедельник сообщалось, что на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Два пожара по-прежнему наблюдаются на землях лесного фонда на площади почти в 7,5 тыс. га. Другие два возгорания действуют на землях особо охраняемых природных территорий в заповедниках «Окский» и «Мещерский» на площади 1,1 тыс. га. Еще один пожар зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади 45 га.

В результате лесных пожаров в некоторых районах Москвы снова наблюдаются сильный запах гари и смог. По данным очевидцев, такие ситуации сложились в районах Зюзино и Коньково, а также на западе города, в Раменках.

Накануне сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза в начале недели.