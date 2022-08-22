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Совет Госдумы проведет внеочередное заседание по ситуации вокруг ЗАЭС

Совет Госдумы 25 августа проведет внеочередное заседание, основной вопрос повестки — заявление по ЗАЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о проведении 25 августа внеочередного заседания Совета ГД. Об этом сообщается в понедельник, 22 августа, на сайте Госдумы.

Уточняется, что основной вопрос заседания — заявление в связи с угрозой, возникающей в результате обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС.

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Этот вопрос в числе других был поднят на встрече Гутерриша, Эрдогана и Зеленского

С докладом по данному вопросу выступят руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции ЛДПР, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Ранее 22 августа лидер Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил о необходимости «урезонить» обстреливающих Запорожскую атомную электростанцию для обеспечения безопасности.

В этот же день стало известно, что Совет Государственной думы готовит «жесткое заявление» относительно ситуации вокруг ЗАЭС в международные парламентские организации и ООН. Об этом сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Вооруженные силы Украины неоднократно обстреливали территорию Запорожской АЭС. В последний раз, 20 августа, они нанесли удар 155-миллиметровыми снарядами стандарта НАТО. Снаряды упали на территории атомной станции около административных зданий. Критические объекты не были повреждены.

11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что российские военные день за днем отражают удары украинских войск по Запорожской АЭС. Он отметил, что уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.

10 августа глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры Запорожской атомной электростанции может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, в случае чрезвычайного происшествия на электростанции прорабатываются планы по эвакуации населения Энергодара.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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