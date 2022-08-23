Много сюрпризов

Даниил Медведев и Андрей Рублев не смогли выиграть турниры серии «Мастерс» в Торонто и Цинциннати, но показали, что вполне способны успешно выступить на заключительном турнире «Большого шлема» этого года — US Open-2022.

На прошедшей неделе Андрей проиграл упорный матч Тейлору Фрицу в 1/8 финала в Цинциннати. Американец очень здорово выступает в этом году, играет в агрессивный теннис, постоянно обостряет. Не зря он максимально приблизился к топ-10, выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Проиграть такому сопернику не страшно, хотя у Андрея были хорошие шансы победить.

В этом году ему не везет со жребием. На ранних стадиях он получает топ-соперников, хотя и имеет высокий номер посева. Например, в Майами он в первом же матче попал на мотивированного Ника Кириоса, в Галле на Николоза Басилашвили, в Монте-Карло во втором — на игрока границы топ-10 Янника Синнера...

В целом тот факт, что он впервые за два года выпал из десятки, не должен расстраивать. У Андрея высокий процент побед (73%), он идет в заветной восьмерке в чемпионской гонке ATP, выиграл три титула (Марсель, Дубай, Белград). Я бы сказал, что у него есть хорошие шансы далеко забраться на US Open. У Андрея всё в порядке, он прибавил во многих аспектах даже по сравнению с успешным прошлым годом. Парень точно не стоит на месте. Главное, чтобы повезло с сеткой.

Тоже самое могу сказать и про Медведева. Даниил, конечно, хотел взять «Мастерс» в Цинциннати. Имел все шансы на это. Провел отличные матчи с Денисом Шаповаловым и тем же Фрицем. Цеплялся за все мячи, показал сумасшедшие розыгрыши, которые можно много раз пересматривать. В полуфинале со Стефаносом Циципасом всё было в его руках, но очень сильно подвела подача. Когда ты подаешь первым мячом менее 50% и делаешь 11 двойных ошибок, то очень сложно победить. Особенно если ты противостоишь человеку, который уже несколько лет стоит в топ-5. Это непонятный срыв для Даниила. Особенно на любимом харде.

Да, много говорят, что помешали фейерверки (каждый день в определенное время в соседнем парке давали салют, в матче Медведев — Циципас он пришелся на подачу Даниила, когда тот сделал четыре двойных за гейм — нонсенс для игрока такого уровня). Возможно, дело и в этом. У Даниила большая команда, они разберутся с этой ситуацией.

Понятно, что ему сейчас непросто. Все мечтают обыграть первую ракетку мира. Настрой запредельный, но Даниил и его команда способны справиться с этой задачей.

Пошли слухи, что на US Open не сыграет Александр Зверев. По-прежнему есть вопросы по приезду в Нью-Йорк Новака Джоковича. Рафаэль Надаль всегда опасен, но первый матч после надрыва мышц живота у него не получился (проиграл Борна Чоричу в 1/16 финала Цинциннати. — «Известия»), Карлос Алакарас также показал, что может проигрывать в затяжных матчах. Так что главные соперники находятся не в самых лучших кондициях.

Сейчас тур очень непредсказуем. Тот же Даниил проиграл Тим ван Рейтховену на турнире в Нидерландах. До этого голландец даже не входил в топ-200. Чорич в выходные выиграл «Мастерс» став самым низкорейтинговым победителем турнира категории ATP-1000 в истории. Так что этот US Open может подарить много сюрпризов.

Автор — победитель семи турниров Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), первый советский обладатель титула серии «Мастерс», первый отечественный член топ-10 мирового рейтинга ATP, финалист Кубка Дэвиса — 1995

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