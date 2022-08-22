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Эпоху Петра I и Древнюю Русь воссоздали реконструкторы в Крыму

Тематические представления и мастерские они привезли на фестиваль «Таврида.АРТ»
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Древнерусские полевые лагеря, средневековые турниры, а также тематические площадки, посвященные эпохе Петра I и Великой Отечественной войне, продемонстрировали реконструкторы гостям фестиваля «Таврида.АРТ», состоявшегося в Крыму 15-19 августа.

Всего в мероприятии участвовали около 150 реконструкторов из 11 регионов страны. Они проводили для зрителей мастер-классы, показывали выступления уличного театра, а также организовали выставку вооружений. Центральной в этом году стала площадка, посвященная 350-летию Петра I.

«Реконструкторы уже второй год представляют масштабную историческую площадку на фестивале «Таврида.АРТ». В год культурного наследия народов России, воссоздание исторических образов и событий имеет особое значение», — заявил журналистам председатель движения «Росрекон» Алексей Новиков.

Он также отметил, что площадка важна для «сохранения традиционных ценностей». Кроме того, так называемую экспериментальную археологию, которой занимаются реконструкторы, которые собственными руками восстанавливают предметы быта, можно отнести к креативным индустриям, полагает он.

Напомним, фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в бухте Капсель в Крыму ежегодно, привлекая талантливых и творческих молодых людей из разных регионов. С 2018 года площадка «Таврида», на базе которой проводится фестиваль, работает круглогодично. В этом году фестиваль состоялся уже в четвертый раз.

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