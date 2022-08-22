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Сотрудники Эрмитажа примут участие в раскопках в Херсонесе Таврическом

Музей-заповедник в этом году отмечает 130 лет со дня основания
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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К юбилею музея-заповедника Херсонес Таврический, которому в августе исполнится 130 лет, уникальные раскопки на территории древнего археологического памятника проведут

сотрудники петербургского городского Института истории материальной культуры и Государственного Эрмитажа.

Разведку на территории, примыкающей к городским стенам Херсонеса с юга, исследователи начали в начале месяца. Ранее исследования в этой местности почти не проводились, поскольку земля принадлежала военному ведомству, однако сейчас военные покинули эту территорию.

Речь идет почти о 40 га земли, которые когда-то служили некрополем, сообщает «Петербургский канал».

Ранее в этой части Херсонеса Таврического был обнаружен древний погребальный комплекс, который датируется II веком нашей эры. Его планируют музеефицировать в историко-археологическом парке.

Напомним, археологический памятник Херсонес Таврический находится в черте современного Севастополя. Он датируется V веком до нашей эры. В этом августе Государственному историко-археологическому музею-заповеднику "Херсонес Таврический" исполнилось 130 лет. В ближайшие несколько лет с южной стороны планируется открыть филиал международного центра «Артек», а также помещения для выставок, посвященных античному и византийскому периодам истории Юго-Западного Крыма и истории православия.

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