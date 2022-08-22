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Более 1,8 тыс. спортсменов поучаствовали в серии велогонок в Подмосковье

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В Московской области завершилась серия велогонок для спортсменов-любителей CyclingRace. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

Заключительный двухдневный заезд прошел в Коломне 20–21 августа.

В ведомстве отметили, что в первый день заездов традиционно проходила гонка с раздельным стартом на равнине, а во второй день — групповая велогонка и любительские заезды на разные дистанции для каждого уровня подготовки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Всего за сезон провели четыре двухдневных старта серии, которые собрали более 1800 участников. Участие в заездах приняли спортсмены из Москвы и Подмосковья, а также из Саратова, Воронежа, Ярославля, Самары, Твери, Санкт-Петербурга, Рязани, Нижнего Новгорода. Кроме того, к гонкам присоединились представители Казахстана, Белоруссии и Китая, отмечает телеканал «360».

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