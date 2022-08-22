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МИД Эстонии опроверг запрос от России относительно возможной убийцы Дугиной

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Фото: ФСБ РФ
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Россия не обращалась к Эстонии с запросом по возможной убийце журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Об этом 22 августа сообщил МИД республики.

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

«Мы можем публиковать данные людей, перемещающихся через границу, только в предусмотренных законом случаях», — цитирует учреждение «Интерфакс».

В министерстве отметили, что не раскрывают данные о приезжих в страну на основании сообщений из СМИ.

«Мы не получали никакой официальной информации или запроса от российских властей по этому поводу», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Ранее в этот день источник ТАСС сообщил, что Россия объявит в розыск гражданку Украины Наталью Вовк с целью ее выдачи РФ. Она подозревается в убийстве Дугиной, после которого она скрылась в Эстонии.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Москва применит жесткие меры против Таллина в случае отказа от выдачи Вовк.

Дочь философа Александра Дугина погибла вечером 20 августа. Девушка на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. В ведомстве заявили, что исполнительницей преступления является гражданка Украины Наталья Вовк, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения.

В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

В ФСБ уточнили, что для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину Mini Cooper.

При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

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