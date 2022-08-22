Подозреваемого в нападении на трех врачей в Балашихе задержали на Кубани

В Краснодарском крае задержан мужчина, подозреваемый в нападении на трех врачей в подмосковной Балашихе. Об этом 22 августа сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В Армавире Краснодарского края задержан 35-летний житель Реутова, подозреваемый в совершении хулиганских действий в отношении медицинских работников в Балашихе. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако он нарушил меру пресечения и покинул территорию Московской области», — приводит ее слова ТАСС.

17 августа сообщалось, что мужчина ворвался в больницу на шоссе Энтузиастов в Балашихе и избил трех врачей хирургического отделения. В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По предварительным данным, он является родственником погибшего в реанимации.

5 августа в Оренбурге арестовали подозреваемого в убийстве врача-терапевта Елены Федоровой. Ее тело было обнаружено на лестничной площадке в доме на улице Волгоградской 2 августа. Она шла на вызов к одному из жильцов. На следующий день 28-летнего подозреваемого в убийстве врача задержали. По версии следствия, мужчина нанес не менее 30 ножевых ранений девушке из личной неприязни.