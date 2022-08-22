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Следствие разрешило прогулки арестованному наркологу Брюну

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Фото: ТАСС/Кузьминский суд
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Наркологу Евгению Брюну, обвиняемому в хищении 20 млн рублей у департамента здравоохранения Москвы через подставные компании, разрешили прогулки. Об этом 22 августа рассказал «Известиям» адвокат врача Сергей Севрук.

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По его словам, обжаловать меру пресечения, которую назначил суд, защита не станет.

«Обжаловать домашний арест мы не будем, прогулки нам разрешило следствие», — сказал адвокат.

20 августа прокуратура Москвы сообщила, что Брюну и его соучастнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), то есть в хищении через подконтрольные фирмы, которые не работали, денежных средств департамента здравоохранения Москвы в сумме не менее 20 млн рублей.

Медицинские изделия для ГБУЗ «Московский НПЦ наркологии ДЗМ» поставлялись по значительно завышенным ценам.

Также 20 августа сразу после судебного заседания Брюна повезли на следственные действия. В этот же день Кузьминский суд Москвы принял решение о назначении меры пресечения в виде домашнего ареста. Такая же мера пресечения была избрана для его коллеги Владимира Якушева.

19 августа Брюн, Якушев и еще три человека были задержаны. По уголовному делу уже состоялись обыски по 27 адресам.

Брюн был снят с должности главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава. Свою вину он не признал.

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