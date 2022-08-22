Сухогруз с украинским зерном Propus прибыл в порт в Румынии

Сухогруз Propus, транспортирующий украинское зерно, 22 августа в 16:30 мск прибыл в порт Констанца в Румынии. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marin Traffic.

Известно, что на борту транспортного судна расположено 9,1 тыс. т пшеницы. Propus вышел из порта Черноморск 16 августа.

19 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о благополучном прибытии в пункты назначения первых десяти кораблей с украинским зерном. Данное событие председатель ЕК охарактеризовала как «хорошее начало», добавив, что морские пути должны оставаться открытыми для экспорта продовольствия в те страны, где это необходимо.

18 августа в минобороны Турции сообщили, что с начала текущего месяца, когда была запущена реализация зерновой сделки, с территории Украины было вывезено более 622 тыс. т зерна. В ведомстве добавили, что с 1 августа по настоящее время для вывоза зерна задействовано более 40 судов, из них 25 вышли из портов Украины, 18 направились в украинские порты для загрузки.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш 22 июля подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Как уточнил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Тема вывоза зерна с территории Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, а украинская сторона сама заминировала собственные порты. При этом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 17 августа обратил внимание на то, что суда с зерном из подконтрольных Киеву черноморских портов направляются в те страны, которым не грозит голод.