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Карта распространения смога в Москве 22 августа

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Лесные пожары продолжают бушевать в Рязанской области, вызванные ими смог и запах гари уже добрались до Москвы и Подмосковья. Увидеть движение смога на 22 августа можно на карте «Известий».

По данным «Авиалесоохраны» на 22 августа, на территории Рязанской области действуют пять лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тыс. га.

Синоптики заявляют, что до конца недели погода вряд ли существенно изменится, а значит гарь продолжит распространяться по Москве. При этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» отметила, что ситуация может улучшиться, если направление ветра сменится на северное.

Вместе с тем начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин не исключил возможность, что в регионе могут возникнуть лесные и торфяные пожары.

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