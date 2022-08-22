Эксперт оценил ущерб экономике России из-за вывода физлицами денег за рубеж

Вывод средств физическими лицами за рубеж слабо отражается на экономике России. Об этом 22 августа «Известиям» сообщил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Таким образом он прокомментировал статью «Коммерсанта» о том, что россияне после начала спецоперации по защите Донбасса начали чаще переводить валюту в страны ближнего зарубежья (Армению, Казахстан, Киргизию и др.) Так, российские домохозяйства перевели на свои счета в иностранных банках рекордные $4,65 млрд.

Как отметил эксперт, вывод средств физлицами за рубеж перекрывается притоком валюты от продажи нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля, удобрений, продукции сельского хозяйства и металлургических комбинатов.

«В принципе, текущая тенденция по бегству капитала в иностранной валюте — это нормальная тенденция в условиях текущей экономической нестабильности. Скорее всего, наблюдаемое снижение объемов наличной валюты и объема депозитов в иностранной валюте в банках продолжится. Ведь логичным финалом может стать еще большее «закручивание гаек» в отношении доллара США и евро», — добавил Свирин.

Финансист, основатель комьюнити «Мультипликатор» Эван Голованов также предположил, что на дальнейшую динамику вывода денег за рубеж повлияет усиление или ослабление санкционного давления на российский финансовый сектор.

«Пока в РФ банки переводят валюту за рубеж, у них есть корреспондентские счета, работает SWIFT — поток переводов безусловно будет идти, так как Центробанк прямо заявляет, что хранить валюту внутри России не стоит», — отметил он.

18 августа Центробанк дал советы россиянам о том, как лучше всего хранить средства в иностранной валюте в условиях западных санкций. Отмечалось, что средства в долларах внутри РФ перестали быть таким надежным способом сбережений, как многие считали раньше. Аналитики считают, что во избежание возможной блокировки средств лучше дополнительно обезопасить их.

До этого, 10 августа, «Известия» сообщили, что на последнем заседании экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ регулятору предложили замораживать переводы на сумму более 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. Инициатива направлена на борьбу с мошенниками.