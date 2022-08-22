Власти Херсона назвали ударом по мирным жителям атаку Киева по Антоновскому мосту

Атака Киева на Антоновский мост в Херсоне стала целенаправленным террористическим ударом по мирному населению. Об этом в понедельник, 22 августа, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, удар Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли в момент паромной переправы через Днепр. Пострадали пассажиры, ни одного пострадавшего среди военных нет.

«Удар был нанесен в момент, когда паром подходил к точке, куда пришелся удар по мосту. Поэтому пострадавшие есть не только на мосту, но и на пароме», — цитирует его «РИА Новости».

Мост не обрушился, специалисты оценивают его состояние, добавил Стремоусов.

Ранее в понедельник стало известно о том, что двое человек из ремонтной бригады, обслуживавшей Антоновский мост, погибли при обстреле переправы. Также в результате обстрела Антоновского моста пострадало не менее 15 человек. В экстренных службах города заявили, что удар был нанесен реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Антоновский мост в Херсоне регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, 8 августа Стремоусов сообщил, что после обстрела объект инфраструктуры получил минимальные повреждения.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе обострилась в феврале из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью.

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