Реклама
Прямой эфир
Мир
Цены на электроэнергию в ряде стран ЕС поднялись выше €600 за 1 МВт•ч
Мир
Не менее 15 человек пострадали при ударе ВСУ по Херсону
Мир
Исполнительницу убийства Дугиной объявят в розыск
Мир
Власти Риги запретили акцию протеста у памятника Освободителям
Мир
Лукашенко потребовал запустить Белорусскую АЭС на полную мощность
Туризм
Ростуризм заявил о планах построить в Дагестане курорт - аналог Сочи
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии россиян среди пострадавших при теракте в Сомали
Мир
Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил об основаниях для дефолта США
Армия
Российские ПВО уничтожили восемь снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховки
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Спорт
Федун сложил с себя полномочия президента московского ФК «Спартак»
Мир
Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров
Сюжет:

Власти Херсона назвали ударом по мирным жителям атаку Киева по Антоновскому мосту

0
Фото: ТАСС/Стрингер
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Атака Киева на Антоновский мост в Херсоне стала целенаправленным террористическим ударом по мирному населению. Об этом в понедельник, 22 августа, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Штурмовой сезон: союзные силы наступают в Соледаре и под Артемовском
ВС РФ и народные милиции заставляют ВФУ откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка

По его словам, удар Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли в момент паромной переправы через Днепр. Пострадали пассажиры, ни одного пострадавшего среди военных нет.

«Удар был нанесен в момент, когда паром подходил к точке, куда пришелся удар по мосту. Поэтому пострадавшие есть не только на мосту, но и на пароме», — цитирует его «РИА Новости».

Мост не обрушился, специалисты оценивают его состояние, добавил Стремоусов.

Ранее в понедельник стало известно о том, что двое человек из ремонтной бригады, обслуживавшей Антоновский мост, погибли при обстреле переправы. Также в результате обстрела Антоновского моста пострадало не менее 15 человек. В экстренных службах города заявили, что удар был нанесен реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Антоновский мост в Херсоне регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, 8 августа Стремоусов сообщил, что после обстрела объект инфраструктуры получил минимальные повреждения.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе обострилась в феврале из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022