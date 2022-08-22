ФСБ раскрыла подготовленное украинскими спецслужбами убийство политолога Дарьи Дугиной

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла подробности убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом ведомство сообщило 22 августа.

«Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения», — говорится в релизе.

По данным службы, Вовк прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан. В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», на котором присутствовала Дугина.

«После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — отметили в ФСБ.

Для организации убийства и получения информации об образе жизни Дугиной Вовк вместе с дочерью арендовала квартиру в московском доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомобиль Mini Cooper.

Отмечается, что Вовк неоднократно меняла номера машины. При въезде в Россию она использовала номера Донецкой Народной Республики Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

ФСБ передала материалы расследования в Следственный комитет РФ.

Накануне правоохранительные органы сообщили, что преступление было спланировано и носит заказной характер. В связи с этим возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

Дугина погибла вечером 20 августа. Она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области на автомобиле Toyota Land Cruiser. Около 21:35 ее машина на полном ходу взорвалась на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы, съехала на обочину и загорелась.

По данным криминалистов, взрывчатка была заложена под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья. Ее привели в действие дистанционно.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем рассказал «Известиям», что организаторы могли готовили покушение на отца погибшей, философа Александра Дугина. Он должен был возвращаться с фестиваля на том же автомобиле вместе с дочерью, но по чистой случайности в последний момент сел в другую машину.