Реклама
Прямой эфир
Мир
Цены на электроэнергию в ряде стран ЕС поднялись выше €600 за 1 МВт•ч
Мир
Не менее 15 человек пострадали при ударе ВСУ по Херсону
Мир
Исполнительницу убийства Дугиной объявят в розыск
Мир
Власти Риги запретили акцию протеста у памятника Освободителям
Мир
Лукашенко потребовал запустить Белорусскую АЭС на полную мощность
Туризм
Ростуризм заявил о планах построить в Дагестане курорт - аналог Сочи
Мир
В МИД РФ заявили об отсутствии россиян среди пострадавших при теракте в Сомали
Мир
Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил об основаниях для дефолта США
Армия
Российские ПВО уничтожили восемь снарядов РСЗО HIMARS в районе Каховки
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
Спорт
Федун сложил с себя полномочия президента московского ФК «Спартак»
Мир
Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров

ФСБ раскрыла подготовленное украинскими спецслужбами убийство политолога Дарьи Дугиной

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла подробности убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом ведомство сообщило 22 августа.

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

«Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения», — говорится в релизе.

По данным службы, Вовк прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан. В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», на котором присутствовала Дугина.

«После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — отметили в ФСБ.

Для организации убийства и получения информации об образе жизни Дугиной Вовк вместе с дочерью арендовала квартиру в московском доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомобиль Mini Cooper.

Отмечается, что Вовк неоднократно меняла номера машины. При въезде в Россию она использовала номера Донецкой Народной Республики Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP.

ФСБ передала материалы расследования в Следственный комитет РФ.

Накануне правоохранительные органы сообщили, что преступление было спланировано и носит заказной характер. В связи с этим возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

Дугина погибла вечером 20 августа. Она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области на автомобиле Toyota Land Cruiser. Около 21:35 ее машина на полном ходу взорвалась на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы, съехала на обочину и загорелась.

По данным криминалистов, взрывчатка была заложена под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья. Ее привели в действие дистанционно.

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем рассказал «Известиям», что организаторы могли готовили покушение на отца погибшей, философа Александра Дугина. Он должен был возвращаться с фестиваля на том же автомобиле вместе с дочерью, но по чистой случайности в последний момент сел в другую машину.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022