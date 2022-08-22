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Исследователь указала на перемены отношения поляков к беженцам с Украины

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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
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Граждане Польши, которые с первых дней проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса радушно принимали у себя беженцев с Украины, сейчас меняют к ним свое отношение. Об этом рассказала 20 августа исследователь миграции Доминика Пщулковская в интервью местному изданию Polityka.

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По ее словам, именно рядовые граждане, а не государство, принимали у себя украинцев, благодаря чему в Польше «сосредоточено всё лучшее и худшее» в политике всего Евросоюза (ЕС) по беженцам. Сейчас же поляки начинают уставать и жаловаться на недостаток финансирования.

«<…> людей, которые нуждаются в экстренной помощи, гораздо меньше, и то, что сейчас в первую очередь нужно украинцам в Польше, — это системная помощь — в образовании, здравоохранении, поиске жилья на более длительный срок», — рассказала исследователь.

18 августа читатели польского агентства Interia под публикацией с результатами социологического опроса крайне негативно отреагировали на помощь беженцам с Украины польскими властями. При этом они также назвали людей из соседней страны наиболее существенной угрозой для Польши.

Так, результаты исследования продемонстрировали, что около 40% граждан видят прямую связь между помощью Украине и внутренним кризисом в своей стране. Комментаторы заявили о нежелании правительства помогать собственным гражданам, которые нуждаются в финансовой поддержке.

18 августа читатели британской газеты The Daily Mail негативно отнеслись к идее правительства платить домовладениям больше, если те согласятся остаться в программе «Жилье для Украины».

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